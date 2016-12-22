Следователи возбудили дело по факту ДТП с автобусом на Ставрополье

После аварии с участием следовавшего из Тбилиси автобуса в Ставропольском крае возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

Отмечается, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц​). Он находится в отделе полиции.

Следовавший из Тбилиси в Краснодар автобус грузинского перевозчика столкнулся с «КамАЗом» в ночь на 19 августа. ДТП произошло на 295-м км федеральной автодороги «Кавказ»,​ между населенными пунктами Курсавка и Куршава. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Региональное управление ГИБДД заявило о двух погибших. По данным МЧС, пострадали 18 человек, 17 из них были госпитализированы.