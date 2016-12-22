ГИБДД назвала причину ДТП с автобусом из Тбилиси на Ставрополье

Авария с участием рейсового автобуса из Тбилиси в Ставропольском крае, по предварительным данным, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и столкнулся с зерновозом «КамАЗ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) по Ставропольскому краю.
«РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщает, что в результате аварии пострадали 18 человек. 17 пострадавших, в том числе пятеро детей, были госпитализированы. Они находятся в больницах Невинномысска и Пятигорска. Ранее региональное управление ГИБДД сообщало о двух погибших.
По словам представителя администрации Андроповского района края, пассажирам, которые не пострадали в результате ДТП, предоставили автобус, они выезжают в Краснодар.
Следовавший из Тбилиси в Краснодар автобус столкнулся с «КамАЗом» в ночь на 19 августа. ДТП произошло на 295-м км федеральной автодороги «Кавказ», между населенными пунктами Курсавка и Куршава.