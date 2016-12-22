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СМИ узнали о планах Японии перевозить грузы по Транссибу
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СМИ узнали о планах Японии перевозить грузы по Транссибу
Экономика, 08:50
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СМИ узнали о планах Японии перевозить грузы по Транссибу

Япония и Россия панируют перевозить совместные грузы по Транссибирской магистрали, пишет газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По словам источников, пробная доставка по Транссибу состоится 11–13 сентября, когда во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум. Планируется, что в пробных перевозках будут участвовать от пяти до десяти японских компаний. В ходе эксперимента оценят стоимость и время доставки, процедуру таможенного оформления и другие факторы.

Отмечается, что Транссибирская магистраль станет «третьим каналом поставок» между двумя странами после воздушного и морского сообщения.

Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится во Владивостоке 11–​13 сентября. На полях ВЭФ запланированы переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В форуме также примет участие председатель КНР Си Цзиньпин.

Теги: Транссибирская магистраль , Япония , Перевозки
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