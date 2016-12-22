Путин назвал сроки визита Си Цзиньпина в Россию

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию ожидается в сентябре, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи Путин рассказал, что, как ожидается, Си Цзиньпин приедет во Владивосток. «Затем мы вместе будем участвовать во Владивостокском восточном экономическом форуме», — сказал российский президент.
В начале июня состоялся визит Путина в Китай. Президенту России вручили орден Дружбы КНР, который, по словам Си Цзиньпина, свидетельствует «о большом уважении китайского народа». Путин стал первым иностранным лидером, получившим эту награду.
Российский лидер подарил председателю КНР русскую баню, а Си Цзиньпин презентовал Путину чжучжэнский гуцинь (народный музыкальный инструмент) и тяньцзиньский нижэньчжан (глиняную фигурку) с лицом российского президента.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11–13 сентября.