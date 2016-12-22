Кадыров прокомментировал бой Емельяненко и Джонсона

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал на своей странице во «Вконтакте» бой россиянина Александра Емельяненко и американца Тони Джонсона, состоявшийся в рамках 50-го турнира WFCA в Москве.

По его словам, поединок между Емельяненко и Джонсоном стал главным событием вечера. «Судьи так и не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов и посчитали, что оба бойца сражались на равных. Я поздравляю бойцов с успешным выступлением», — написал Кадыров. Он также пожелал спортсменам новых побед.

Состоявшийся накануне в Москве бой Емельяненко и Джонсона завершился ничьей. Поединок длился три раунда, по его итогам Емельяненко и Джонсон получили равное количество очков.

После соревнования Емельяненко покинул ГКЦЗ «Россия» в машине скорой помощи. По словам врачей, он должен был посетить больницу, чтобы зашить рассечения.