В США советницу законодателя наказали за портрет Путина в капитолии

Советницу законодателя-демократа Кейти Марч в Колорадо подвергли дисциплинарным взысканиям за помощь движению ProgressNow Colorado в размещении портрета президента России Владимира Путина в местном капитолии, сообщает AP со ссылкой на спикера Палаты представителей в штате Колорадо Крисанту Дюран.
Инцидент произошел в конце июля, после того как Республиканцам не удалось собрать $10 тыс. (670 тыс. руб.) на портрет президента США Дональда Трампа, который они хотели повесить в капитолии.
По данным 9News, Марч воспользовалась служебным пропуском и дала одному из членов ProgressNow Colorado войти в здание с портретом. После того, как сенатор от демократической партии Стив Фенберг сфотографировал изображение Путина в капитолии в выложил его в Twitter, гид снял картину.
Дюран заявила, что Марч действовала без одобрения Палаты и с ней уже провели беседу как полицейские, так и парламентарии. Советница извинилась за свои действия. «Я видело это как безобидный розыгрыш и не думала о возможных последствиях моих действий на безопасность нашего здания», — говорится в ее письменном заявлении.