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В капитолии Колорадо на месте портрета Трампа установили фото Путина
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В капитолии Колорадо на месте портрета Трампа установили фото Путина
Общество, 18:48
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В капитолии Колорадо на месте портрета Трампа установили фото Путина

В капитолии в Колорадо поместили фотографию президента России Владимира Путина вместо фотографии американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Miami Herald и Huffington Post.

В ротонде не третьем этаже установлены портреты всех американских президентов. Однако на том месте, где должен быть портрет Дональда Трампа, у стены стояло изображение Владимира Путина. Соответствующую фотографию, выложенную в Twitter сенатором от демократической партии Стивом Фенбергом, опубликовали Miami Herald и Huffington Post. На данный момент портрет Путина убрали из капитолия.



Как отмечает Miami Herald, ответственной за портреты президентов является организация Colorado Citizens for Culture («Жители Колорадо за культуру». — РБК). По словам этой организации, 19 месяцев назад они запустили сбор средств на портрет Трампа. Организации необходимо $10 тыс. И пока еще они не получили никаких денег.

Теги: Колорадо , Дональд Трамп , Владимир Путин
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