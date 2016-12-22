В Москве ввели план «Перехват» после стрельбы из Range Rover

В Москве введен план «Перехват» из-за стрельбы из автомобиля Range Rover на Витебской улице, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает ТАСС.
Информация об инциденте поступила в 21:37 в субботу, 18 августа, рассказали полицейские. «Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в МВД. Там не уточнили, из какого оружия велся огонь.
Накануне агентство сообщало, что в Москве ввели план «Перехват» из-за стрельбы на Комсомольском проспекте. В ГУ МВД столицы тогда заявили, что в полицию поступило сообщение о том, что в ходе дорожного конфликта неизвестный мужчина выстрелил в своего оппонента.
16 августа водитель автомобиля Porsche обстрелял таксиста в районе Рязанского проспекта в Москве. «Произошла словесная перепалка, а после водитель Porsche несколько раз выстрелил, предположительно, из газового пистолета в сторону водителя такси», — сказали РБК в московском главке МВД.