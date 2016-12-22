Водитель Porsche в Москве обстрелял водителя такси

Столичные полицейские ведут розыск водителя Porsche, который в ходе дорожного конфликта несколько раз выстрелил в таксиста, предположительно, из газового пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По предварительным данным, конфликт между водителем Porsche и таксистом произошел в районе Рязанского проспекта, после того как один из водителей не уступил место другому во время дорожного движения.

«Произошла словесная перепалка, а после водитель Porsche несколько раз выстрелил, предположительно, из газового пистолета в сторону водителя такси», — сказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники ведут розыск скрывшегося водителя. Информации о пострадавших в результате данного инцидента нет, уточнили в пресс-службе.

В конце мая один человек пострадал в результате стрельбы, которая была открыта из автомобиля BMW недалеко от метро «Шаболовская». В МВД заявили, что произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них сделал несколько выстрелов из травматического пистолета. Был введен план «Перехват».