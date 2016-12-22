Эрдоган заявил о готовности начать строительство канала в обход Босфора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова к реализации проекта канала «Стамбул», который свяжет Черное и Мраморное моря, передает агентство Anadolu.

«Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации», — сказал Эрдоган. По его словам, длина канала составит 43 км, а по обеим его сторонам построят два новых города. Президент Турции не назвал конкретных сроков начала строительства канала.

Эрдоган предложил построить канал между Черным и Мраморным морями в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра Турции. Тогда об объяснил эту идею необходимостью снизить нагрузку на пролив Босфор.

Позже сообщалось, что глубина нового канала составит 25 м, а ширина — 150 м, завершить строительство предполагается в 2023 году, когда в Турции будут праздновать столетие республики.