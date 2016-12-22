Турция поддержала позицию России по ПАСЕ

Парламент Турции поддержал позицию России о том, что национальные делегации нельзя лишать права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после визита в Анкару, передает «РИА Новости»

«Турецкие коллеги разделяют нашу позицию, что права национальных делегаций не должны нарушаться, их нельзя лишать права голоса», — сказал Володин журналистам в субботу. По его словам, российская сторона получила от Турции полную поддержку своих действий в ПАСЕ.

Россия была лишена права участия в голосованиях, заседаниях уставных органов и мониторинговой деятельности ПАСЕ до 2015 года, после проведения референдума о присоединении Крыма в 2014-ом, результаты которого европейские парламентарии посчитали незаконными.

Тогда российские парламентарии в знак протеста отказались работать на летней и осенней сессии ПАСЕ, их полномочия должны были формально подтвердить зимой, но делегат от Великобритании Роберт Уолтер вынес этот вопрос на голосование. В результате ПАСЕ приняла резолюцию, лишающую Россию права голоса в организации до апреля 2015 года. В 2016-ом российские делегаты отказались участвовать в работе ассамблеи.

В 2017 году Россию прекратила выплачивать членские взносы в ПАСЕ, объяснив это тем, что российская делегация лишена положенных ей полномочий.