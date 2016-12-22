Фигуранта по делу «Армии воли народа» освободили из колонии по УДО

Один из фигурантов дела об организации запрещенной в России организации «Армия воли народа» активист Валерий Парфенов был освобожден из тюрьмы 17 августа по УДО. Об этом заявил в субботу, 18 августа, его адвокат Николай Курьянович, передает ТАСС.



По его словам, он узнал об этом от матери осужденного. «На данный момент он находится в пути в родные пенаты, думаю, что уже завтра он будет в Москве», — рассказал Курьянович. Он пояснил, что ранее Парфенова приговорили к четырем годам лишения свободы, но на этот приговор была подана апелляция, и суд сократил срок до трех лет и 10 месяцев. Из этого срока Парфенов отсидел три года, потому что находился в СИЗО с лета 2015 года. Курьянович пояснил, что если бы решение об условно-досрочном освобождении принято не было, то его подзащитный вышел бы на свободу только в июне 2019 года.



«Армия воли народа» была запрещена в России в 2010 году за призывы к насильственному свержению власти. Ее основателем считается бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин. Как полагает следствие, фигуранты дела создали инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть» как прикрытие. Под ее видом функционировала «Армия воли народа», считают следователи. По их словам, и состав участников, и повестка ЗОВ совпадают с составом и повесткой запрещенной организации. По версии защиты группы, «За ответственную власть» является самостоятельной организацией и ее деятельность не противоречит законодательству.

В результате Мухин получил четыре года условно. Срок Кириллу Барабушу был сокрушен с четырех лет до трех лет и 10 месяцев. Также среди осужденных — специальный корреспондент РБК Александр Соколов. Его суд приговорил к трем с половиной годам колонии.

Валерий Парфенов был среди 16 имен списка политических заключенных, который составила Ксения Собчак, и передала президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Российский лидер сказал, что ее прошение рассмотрит.