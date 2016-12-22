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Эрдоган снова стал председателем Партии справедливости и развития
Политика, 20:20
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Эрдоган снова стал председателем Партии справедливости и развития

Президент Турции Реджпер Эрдоган переизбран на пост председателя правящей Партии справедливости и развития. Такое решение было принято на VI всеобщем съезде этой партии в Анкаре, передает агентство Anadolu.

Как отмечается в сообщении, за его кандидатуру проголосовали 1,3 тыс. присутствующих на собрании делегатов. Во время своей речи Эрдоган поблагодарил всех, кто принял участие в съезде, за то, что они пришли. «Да поможет нам Бог», — сказал турецкий лидер.

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В ходе съезда партийные участники выбирали Исполнительный совет партии, который состоит из 50 членов. На данный момент кандидатами были выдвинуты 29 человек. Одобрить их должен Эрдоган.

Турецкий лидер смог занять пост председателя партии после того, как вступили в силу поправки в Конституцию Турции, которые были одобрены в ходе референдума в апреле 2017 года. Они направлены на то, чтобы усилить власть президента. Так, теперь президент Турции возглавляет также кабинет министров.
После вступления в силу этих поправок Эрдоган вступил в ряды правящей партии в мае 2017 года.

Теги: Реджеп Эрдоган , Турция , правящая партия
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