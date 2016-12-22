Трамп заявил о своем скептическом отношении к «фейковым новостям»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он привык к «фейковым новостям» и смотрит их с долей скептицизма. Об этом он написал на своей странице в Twitter.



«Цензура — это очень опасная вещь, и ее невозможно привести к порядку. Если говорить об избавлении от «фейковых новостей», а нет ничего лживее, чем CNN и MSNBC, то я не прошу, чтобы их нездоровое поведение было прекращено. Я привык к этому и смотрю с долей скептицизма, или вообще их не смотрю», — заявил Трамп.

В четверг, 16 августа, американский президент сказал, что СМИ, которые распространяют «фейковые новости», относятся к «оппозиционной партии». Трамп подчеркнул, что он больше всего желает, чтобы в США была свободная пресса. Большая ее часть, по мнению президента, сообщает «фековые новости», продвигает политическую повестку» или пытается «обидеть людей». «Честность победит», — завил американский лидер.



Американская газета The​ Boston Globe запустила кампанию за свободу прессы под названием «Журналисты не враги». В своем сообщении, издание заявило, что Трамп считает журналистов врагами народа, и он проводит политику «постоянных нападок» на сотрудников СМИ. Кампанию газеты поддержали более 350 изданий США.