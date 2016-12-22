Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

Президент России Владимир Путин выразил «глубокие соболезнования» в связи с кончиной бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который умер в субботу, 18 августа, в возрасте 80 лет. Соответствующую телеграмму российской лидер направил действующему генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, сообщается на сайте Кремля.

Путин назвал Аннана «замечательным человеком» и «большим политиком». Российский лидер отметил, что многие годы его жизни были посвящены «служению» ООН. Российский лидер подчеркнул, что он занимал позицию главы этой организации в «непростой период» и много сделал, чтобы были реализованы цели и задачи ООН, укреплял ее «центральную роль в мировых делах».



Президент России отметил, что «особенно значительный» вклад Аннан внес в наращивание миротворческого потенциала ООН и в урегулирование региональных конфликтов. Путин вспомнил, что он лично общался с ним. «Я искренне восхищался его мудростью и мужеством, способностью принимать взвешенные решения даже в самых сложных, критических ситуациях», — заметил он. Российский лидер сказал, что память о Кофи Аннане «навсегда останется в сердцах» граждан его страны.



Также свои соболезнования выразил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщается на сайте МИД России. Он также направил телеграмму Гутерришу. В ней глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Аннан внес значительный вклад в укреплении роли ООН в международных делах, в реформировании организации, которое было сделано для укрепления ее авторитета и возможностей, чтобы решать глобальные проблемы «на основе верховенства права и уважения фундаментальных целей и принципов Устава ООН».

Лавров также отметил, что, после того как Аннан ушел в отставку, он продолжал активно искать способ урегулировать «острейшие кризисы современности», в том числе в рамках группы «старейшин», которая занимается урегулированием мировых проблем. В нее входят политические и общественные деятели. Она была основана бывшим президентом ЮАР Нельсеном Манделлой.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook написал, что Аннан был «легендарным» генеральным секретарем ООН и он всегда стремился прекратить военные конфликты и перейти от боевых действий к переговорам. «Миротворца такого масштаба нам всем будет не хватать», — написал глава российского правительства.

Кофи Аннан умер в кругу близких после непродолжительной болезни. Он скончался 18 августа. Где именно будет похоронен бывший генсек ООН, не сообщается. Пост генерального секретаря Аннан занял в 1997 году и возглавлял Организацию Объединенных Наций два срока подряд,​ до 31 декабря 2006 года. В 2001 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира «за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире».

В последние годы своей жизни Аннан работал в Швейцарии и возглавлял фонд, названный в честь него. Kofi Annan Foundation занимается консультациями для государств, чтобы повысить качество их управления.