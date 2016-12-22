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Теплоход сел на мель на Волге в Астраханской области
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Теплоход сел на мель на Волге в Астраханской области
Общество, 15:00
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Теплоход сел на мель на Волге в Астраханской области

В Енотаевском районе Астраханской области теплоход «Волгонефть-165» сел на мель на Волге. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, теплоход следовал маршрутом Туркмения — Астрахань — Грузия. На борту находилось 4,6 тыс. т дизельного топлива.

«Пробоин нет, утечки нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен», — отметили в сообщении.

На теплоходе в момент инцидента находились 11 человек, никто из них не пострадал. В ведомстве уточнили, что на борту есть запас еды на 15 дней.

По данным главка МЧС, владелец судна уже привлек буксир из Волгограда​.

В конце июня в Якутии теплоход, следовавший по реке Лена, сел на мель с полусотней пассажиров на борту. В результате происшествия пострадали два человека.

Теги: теплоход , Волга , Астраханская область , МЧС
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