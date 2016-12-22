В Сургуте разлилась нефть на площади 8,6 тыс. кв. м
Общество, 23:06
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В Сургуте разлилась нефть на площади 8,6 тыс. кв. м
В Сургуте на площади около 8,6 тыс. кв. м произошел разлив нефти, возгорания нет. Об этом сообщают «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник и собеседников в экстренных службах региона.
По их данным, причиной стала незаконная врезка в нефтепровод, другие обстоятельства пока неизвестны.
Источники агентств также уточнили, что возгорания нет. «В настоящее время специалисты ПАО «Сургутнефтегаз» устраняют [утечку]», — цитирует своего собеседника «Интерфакс».В начале апреля компания «Транснефть» приостановила прокачку углеводородов по нефтепроводу Куйбышев—Тихорецк из-за разлива нефти в объеме около 1,9 куб. м.