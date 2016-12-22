Трамп счел необоснованным расследование «российского вмешательства»

Президент США Дональд Трамп считает, что расследование дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году необоснованно. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

«Конечно они говорят, что это не расследование. Вы знаете, в теории я не под следствием…я не цель. Но, несмотря ни на что, я думаю, что вся эта, как я ее называю, сфабрикованная охота на ведьм — обман», — сказал он.

При этом Трамп не исключил, что даст показания спецпрокурору США Роберту Мюллеру, который ведет дело о «российском вмешательстве». В то же время президент США назвал его расследование «сильно дискредитированным».

Расследование дела о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году началось в 2017-ом. Сам Трамп не раз отрицал, что не сотрудничал с Кремлем в ходе предвыборной гонки.