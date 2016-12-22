Пользователи столкнулись с глобальным сбоем в работе Twitter

Пользователи Twitter столкнулись с глобальным сбоем в работе социальной сети, следует из данных сервиса Downdetector.

Сервис сообщил, что проблемы начались с 22:41 пятницы по времени Восточного побережья США (05:41 по московскому времени). При этом 56% пользователей столкнулись с проблемами на сайте Twitter, 25% — с приложением для системы Android, а еще 18% — с приложением для iPad.

Всего на пике сбоя поступило 357 жалоб от пользователей. Согласно карте сервиса, больше всего их приходило из Великобритании, где большая их часть пришлась на Лондон, а также из США, в которых наибольшая доля жалоб была из Нью-Йорка. В то же время жалобы поступали из Испании, Мексики, Франции, Нидерландов, Польши, Бразилии, Аргентины и других стран. Сбои также затронули Москву и некоторые другие российские города.

Ранее пользователи со всего мира сообщали о глобальном сбое в работе социальной сети Facebook. В основном проблемы затронули жителей США. В то же время некорректную работу соцсети фиксировали жители стран Латинской Америки, а также Ливии, Марокко, Тунисе, Японии и других.