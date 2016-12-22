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Independent узнала о сомнениях следователей по поводу инцидента в Лондоне
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Independent узнала о сомнениях следователей по поводу инцидента в Лондоне
Общество, 06:26
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Independent узнала о сомнениях следователей по поводу инцидента в Лондоне

Следователи сомневаются в том, что наезд на пешеходов около здания парламента в Лондоне является терактом. Об этом сообщает Independent со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что мотив водителя Салиха Хатера по прежнему остается неясным, однако он скорее всего связан с личными обстоятельствами.

Полиция продлила его задержание до 20 августа, чтобы получить больше информации о происшествии. Однако, по данным источников издания, по прежнему нет доказательств принадлежности Хатера к исламскому экстремизму. При этом во время инцидента пострадали люди, так что водителю могут предъявить обвинения в покушении на убийство.

Independent отмечает, что дом Хатера в Бирмингеме располагается недалеко от места, где жил Халид Масуд, сбивший несколько человек на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Ответственность за тот теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Однако чиновники говорят, что даже если наезд Хатера на пешеходов был актом подражания, то он не обязательно был терактом. По словам одного из собеседников газеты, Хатер направлялся в посольство Судана, чтобы получить визу, так как он хотел навестить семью.

14 августа мужчина наехал на пешеходов около британского парламента, в результате чего три человека пострадали. Скотленд-Ярд назвал произошедшее терактом. В среду, 15 августа Daily Mail раскрыла личность водителя, также отметив, что машина Хатера не прошла тест на безопасость из-за проблем с фарами, ручным тормозом и рулевой рейкой.

Теги: Великобритания , пешеходы , наезд
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