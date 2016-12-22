В Сенате США заявили об отсутствии доказательств сговора Трампа с Россией

Пользователи столкнулись с глобальным сбоем в работе Twitter

Стали известны даты прощания и похорон певицы Ареты Франклин

Украинская компания связала данные о поставках двигателей КНР с Россией

Во Флориде из-за стрельбы на школьном матче пострадали два человека

Independent узнала о сомнениях следователей по поводу инцидента в Лондоне

Адвокат Бутиной рассказал о создании в интернете фонда в ее поддержку

Мюллер потребовал тюремный срок для экс-советника Трампа Пападопулоса

ПВО Саудовской Аравии перехватили выпущенную хуситами ракету

В Канаде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

СМИ сообщили о попытках властей США получить доступ к шифрованию Facebook

Глава Каталонии заявил о решимости воплотить идею создания республики

Американский десантный корабль Carson City вошел в Черное море

В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

Reuters узнало о кибератаках на кампанию кандидата в конгресс США

СМИ узнали о запрете водителю убитых в ЦАР журналистов общаться с прессой

Экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию в Херсоне

Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook

В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия

В Мексике обнаружили около 50 тонн синтетических наркотиков

Климкин заявил о «грустной улыбке» от объяснений Австрии о визите Путина

Moody's и S&P понизили рейтинг Турции из-за обвала национальной валюты

Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США

Московские власти отказались согласовать «Велоночь» в центре

Почти 60% американцев сочли отношение Трампа к России слишком дружелюбным

NBC узнал об интересе Трампа к замене солдат в Афганистане на бойцов ЧВК

Бывший президент Уругвая отказался от сенатской пенсии

В Сургуте разлилась нефть на площади 8,6 тыс. кв. м

Захарова шуткой отреагировала на решение Госдепа урезать помощь Сирии

Судья по делу Манафорта сообщил о поступающих ему угрозах