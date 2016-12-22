В Канаде при крушении самолета 1930-х годов пострадали пять человек

В Канаде в результате крушения самолета 1930 года во время авиашоу Abby Airshow в аэропорту Абботсфорда пострадали пять человек. Об этом сообщается в Twitter воздушной гавани.

Как сообщается на сайте шоу, речь идет о пассажирском самолете de Havilland Dragon Rapide. Самолет разбился вскоре после окончания мероприятия. Все пятеро пострадавших находились на его борту, а именно пилот и четверо взрослых пассажиров. Они были госпитализированы. Жизни троих раненых ничего не угрожает, один — находится в тяжелом состоянии, другой — в критическом.

В аэропорту рассказали CTV, что у борта были проблемы на аэродроме.

Очевидец сообщил телеканалу, что видел, как самолет раскачивался из стороны в сторону, пока его крыло не задело землю и он не упал носом вниз на взлетно-посадочной полосу.



Телеканал опубликовал твит своей сотрудницы, которая разместила фотографию с места происшествия.