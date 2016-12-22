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Reuters узнало о кибератаках на кампанию кандидата в конгресс США
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Reuters узнало о кибератаках на кампанию кандидата в конгресс США
Политика, 03:07
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Reuters узнало о кибератаках на кампанию кандидата в конгресс США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается кибер-атакой на избирательную кампанию кандидата от Демократической партии, который баллотируется в конгресс от Каллифорнии, сообщает Reuters со ссылкой на трех близких к кампании людей.

По данным агентства, хакеры взломали компьютер, принадлежащий предвыборной кампании Дэвида Мина. Его победили на июньских предварительных выборах.

Пресс-секретарь ФБР заявила агентству, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть проведение расследования. В то же время бывший менеджер избирательной кампании Мина отказалась от комментариев.

Как отмечает Reuters, подобные атаки показывают, что у небольших политических кампаний не хватает ресурсов, чтобы защитить себя от кибератак. Исследователь кибербезопасности и бывший аналитик Агентства национальной безопасности Блейк Дарч рассказал агентству, что для создания эффективной программы безопасности необходимы годы. Однако политические кампании существуют недолго.

15 августа издание Rolling Stone писало, что агенты ФБР в Калифорнии исследуют серию кибератак на кандидата от Демократической партии доктора Ханца Кирстеда.

Ранее также кандидат от демократов Табита Иснер, которая баллотируется в конгресс от штата Алабама, заявила о 1,4 тыс. попыток взломать сайт ее избирательной кампании. По ее словам, атаки соведшались с российских IP-адресов и серверов на Украине и в казахстане.

Теги: кибератака , Демократическая партия
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