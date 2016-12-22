«Транснефть» остановила работу магистрального нефтепровода из-за аварии

На магистральном нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области произошел разлив нефти, его работа приостановлена. Компания уверяет, что ремонт будет завершен в течение суток и на потребителях не скажется

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Транснефть» приостановила прокачку нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев — Тихорецк из-за разлива нефти в Саратовской области, сообщил РБК представитель компании.

По его словам, приостановка работы нефтепровода не скажется на потребителях, так как компания компенсирует недопоставки нефти из резервуарного парка компании в Новороссийске, запасов которого хватит на пять суток. «Ремонт займет примерно сутки», — уточнил представитель компании РБК.

Согласно сообщению на сайте «Транснефти», разлив произошел днем 10 апреля на расстоянии 5 км от села Маянга в Балаковском районе Саратовской области, примерно в 1 км от ближайшей водной акватории — реки Большой Иргиз. «Возможность попадания нефти в реку отсутствует. Выход нефти был локализован», — говорится в документе.

На месте работают бригады аварийной службы Саратовского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Приволга»; по предварительным оценкам, объем выхода нефти составил менее 1,9 куб. м.

В компании считают, что одной из возможных причин разлива может быть попытка хищения нефти из магистрального нефтепровода.

В январе 2018 года на магистральном нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк произошла другая авария — прорыв нефтепровода на 413-м километре, около села Красноармейское в Саратовской области. Тогда из нефтепровода вылилось 900 кубометров нефти на расстоянии 1,5 км, произошло ее возгорание и пожар перекинулся на жилые дома в этом селе.

В «Транснефти» после этого рассказали, что «кто-то» заметил, как из проезжающей мимо машины бросили окурок, что и послужило причиной возгорания нефти. В результате январского пожара полностью сгорел один дом, еще три были повреждены, также у шести строений оплавился сайдинг. Кроме того, полностью сгорели грузовой автомобиль «КамАЗ» и Renault Duster. Общая площадь пожара составила 350 кв. м. Жители сгоревших домов не пострадали.

Позднее в компании сообщили, что возгорание произошло из-за перепада давления в нефтепроводе.