Стрелявшего из травматического пистолета экс-ведущего РЕН ТВ арестовали

Лефортовский суд Москвы арестовал до 15 октября бывшего ведущего программы «Ремонт по-честному» на РЕН ТВ Алексея Самсонова, стрелявшего в человека из травматического пистолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Самсонова задержали в Москве 16 августа после того, как он начал стрелять по человеку из травматического пистолета на шоссе Энтузиастов. Пострадавший получил ранения головы, груди, живота и паховой области.

Телеканал «360» со ссылкой на источник, цитирующий жену задержанного Инну, сообщил, что бывший ведущий применил пистолет для самозащиты.