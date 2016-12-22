Песков прокомментировал победу «Зенита» фразой «ну, слава богу»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не следил за матчем, но обрадовался победе питерского «Зенита» над минским «Динамо», сообщает «РИА Новости».

«А кто выиграл? «Зенит» выиграл? Ну, слава богу», — сказал он.

Комментировать шутку главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко о вкладе в победу российской команды «Газпрома», который является спонсором питерского клуба, Песков отказался.

Матч за выход в плей-офф Лиги Европы между «Динамо» и «Зенитом» состоялся в Санкт-Петербурге 16 августа. Российский клуб выиграл со счетом 8:1. Следующим соперником «Зенита» станет норвежская «Мольде». Победитель выйдет в групповой этап турнира.

Комментируя итоги матча, Гуренко ​пошутил про роль «Газпрома» в этой игре.

«У «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома», — сказал тренер «Динамо».