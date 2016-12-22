Главный тренер «Динамо» пошутил о роли «Газпрома» в победе «Зенита»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко, команда которого проиграла «Зениту» в матче квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 8:1, пошутил про роль компании «Газпром» в этой игре. Его слова передает «Чемпионат».



«Повторюсь, у «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома», — сказал Гуренко. Он отметил, что команда «Динамо» была готова, что ее соперник поставит на поле «рослых игроков», и что футболисты «Зенита» будут бить на Артема Дзюбу и «бежать за спину».

Тренер добавил, что футболисты «Динамо» пытались «прессинговать» соперника с мячом, и у них это удавалось «более-менее» в первом тайме. Гуренко пояснил, что во втором тайме члены команды стали терять мяч в простых ситуациях. «Наши игроки не смогли так настроиться после победы со счетом 4:0 дома», — сказал Гуренко.

Тренер минского «Динамо» отметил, что футболисты из «Зенита» «выше классом». Предполагалось, что игроки минского клуба, которые выходили на замену, должны были «усилить игру», но у них получалось играть «крайне медленно». Гуренко допустил, что футболисты из «Динамо» не справились с давлением.



Матч за выход в плей-офф Лиги Европы между «Динамо» и «Зенитом» состоялся в Санкт-Петербурге. Петербургский «Зенит» стал второй командой в истории европейских кубков, который смог отыграться после счета 0:4 в первом матче, проиграв в первой встрече минскому «Динамо». Следующим соперником «Зенита» станет норвежская «Мольде». Победитель выйдет в групповой этап турнира.

«Газпром» является спонсором футбольной команды «Зенит». Как отмечается на сайте «Газпром Футбол», спонсорскую поддержку «Зениту» компания оказывает с декабря 2005 года. Как сообщалось 19 июля, клуб заключил контракт на пять лет с дочерней компанией «Газпрома» «Газпром межрегионгаз» на сумму €57,5 млн.