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Суд отказал Фейгину в восстановлении адвокатского статуса
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Суд отказал Фейгину в восстановлении адвокатского статуса
Общество, 15:05
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Суд отказал Фейгину в восстановлении адвокатского статуса

Хамовнический суд Москвы не стал удовлетворять иск Марка Фейгина, которым он пытался отменить решение о лишении его адвокатского статуса, сообщает «РИА Новости».

«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласил решение судья.

Защита Фейгина во время судебного заседания заявила, что адвокатская палата нарушила сроки принятия решения по жалобе на его поведение, из чего, по мнению правозащитников, следует, что постановление о прекращении адвокатского статуса Фейгина необходимо отменить.

Марка Фейгина лишили адвокатского статуса
Общество

Сам Фейгин отметил, что в его жалобе речь шла о событиях лета прошлого года. По его словам, с тех пор и до вынесения решения суда прошло девять месяцев, что превысило допустимый срок (шесть месяцев) принятия решения адвокатской палатой. Помимо этого Фейгин привел в пример аналогичную ситуацию с адвокатом Игорем Труновым, иск которого был удовлетворен.

Представитель адвокатской палаты Москвы заявил, что сроки, о которых говорит Фейгин, не нарушены и оснований для удовлетворения его иска нет.

В разговоре с РБК Фейгин заявил, что будет обжаловать это решение в Московском городском суде.

В апреле Фейгин сообщил РБК о том, что его лишили адвокатского статуса из-за трех публикаций в Twitter за 18 июля 2017 года. «Я в этих сообщениях в грубой форме писал про [журналиста и блогера] Анатолия Шария, и это посчитали нарушением адвокатской этики», — сказал юрист.

В середине мая Фейгин подал в Хамовнический суд Москвы иск к адвокатской палате столицы, в котором попросил признать незаконным решение о лишении его статуса адвоката.

Теги: Марк Фейгин , адвокатский статус , Хамовнический суд Москвы
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