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Чемезов рассказал о запуске производства защищенных от хакеров станков
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Чемезов рассказал о запуске производства защищенных от хакеров станков
Технологии и медиа, 13:50
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Чемезов рассказал о запуске производства защищенных от хакеров станков

Во Владимирской области появится кластер разработки и серийного производства высокоточных станков и обрабатывающих центров, оснащенных киберзащитой. До 2024 года в этот проект планируется вложить около 500 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха».

О планах по созданию кластера объявил глава госкорпорации Сергей Чемезов во время выездного совещания в Коврове Владимирской области. Создать кластер планируется на базе Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ).

Чемезов отметил, что создание станкостроительного кластера нацелено на снижение зависимости отечественной промышленности от западных технологий.

«Очевидно, что без собственного станкостроения, отвечающего современным требованиям, невозможно ни импортозамещение, ни создание новых технологичных производств. Это базовая отрасль экономики, которая дает возможности для развития других отраслей», — заявил он.

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Особо Чемезов указал на пример КЭМЗ, перешедшего от выпуска военной продукции на создание оборудования гражданского назначения.

«Наш подход к переводу военных предприятий на гражданские рельсы может решать не только задачу загрузки мощностей предприятий ОПК в периоды снижения гособоронзаказа, но и способствовать ликвидации технологической зависимости в критически важных отраслях в общероссийском масштабе», — добавил он.

Как указывают в «Ростехе», сейчас доля зарубежных компонентов в продукции КЭМЗ составляет от 50 до 60%. Однако к 2026 году их долю планируется довести до менее 10%. Преимуществом новых станков в «Ростехе» назвали то, что они будут оснащены системой числового программного управления (ЧПУ). «Станки нового поколения гарантируют высокий уровень информационной защиты и отсутствие скрытых возможностей для несанкционированного удаленного доступа к системам», — подчеркнули в госкорпорации.

Теги: «Ростех» , Сергей Чемезов
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