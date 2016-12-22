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Структура «Ростеха» будет обслуживать «умные» дороги Москвы
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Структура «Ростеха» будет обслуживать «умные» дороги Москвы
Политика, 07:00
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Структура «Ростеха» будет обслуживать «умные» дороги Москвы
Победителем тендера на обеспечение работы интеллектуальной транспортной системы Москвы стала компания холдинга «Швабе». Стоимость работ превышает 17 млрд руб.
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Контракт на обслуживание интеллектуальной транспортной системы Москвы получит структура госкорпорации «Ростех» — ООО «Швабе-Москва». Как следует из информации на сайте госзакупок, компания стала победителем тендера, объявленного в конце июня. До этого заказчик — ГКУ «Центр организации дорожного движения Москвы» (ЦОДД) — сам обеспечивал работу интеллектуальной транспортной системы и заключал контракты с подрядчиками на часть работ.

Подрядчик должен в течение пяти лет обеспечивать бесперебойную работу интеллектуальной транспортной системы, включая «ремонт в случае возникновения аварийных ситуаций», говорится в техзадании. Начальная цена лота составляла 17,5 млрд руб., предложение компании-победителя — 17,2 млрд руб.

В состав оборудования, которое будет обслуживать подрядчик, входят 3,7 тыс. датчиков мониторинга транспортных потоков, 2,6 тыс. светофорных объектов (в столице около 40 тыс. светофоров), 236 дорожных табло, 2,7 тыс. камер телеобзора и 48 метеостанций.

Компания при необходимости должна менять оборудование за свой счет и может по согласованию с ЦОДД использовать свое оборудование или оборудование субподрядчиков, если это не нарушит параметров работы системы. Подрядчик должен также организовать аварийную службу по приему заявок от заказчика.

Интеллектуальная транспортная система создана для управления дорожным движением в Москве, улучшения пропускной способности дорог. С помощью датчиков, камер и мониторов власти выявляют наиболее загруженные и опасные участки дорожной сети, информируют водителей о ситуации на дорогах. Вся информация о ситуации на дорогах, загруженности общественного транспорта и парковок аккумулируется, что позволяет управлять организацией движения.

Заявки на тендер также подавали холдинг «Р-Телеком» и ФГУП «СВЭКО». «Р-Телеком» не планирует оспаривать результаты конкурса, сообщили РБК в пресс-службе холдинга. Телефон ФГУП «СВЭКО» на момент публикации материала не отвечал.

На выбор подрядчика повлияло то, что компания соответствует критериям, прописанным в конкурсной документации, а также предложила минимальную цену на фоне других претендентов, сообщили РБК в пресс-службе ЦОДД. «Подрядчик начнет осуществлять работы в начале сентября», — добавили в ведомстве.

О том, что московские власти планируют отдать на аутсорсинг эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы, сообщил в мае «Коммерсантъ». Контракт станет одним из самых крупных за историю ЦОДД, при этом обслуживание камер фотовидеофиксации нарушений ПДД не входит в техзадание. ​Замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков утверждал, что «на конкурс придут только самые крупные системные интеграторы, которые наймут в рамках субподряда другие компании», поскольку ни у кого на рынке нет специалистов для выполнения всех работ по контракту. В «Ростехе», МГТС и «ВымпелКоме» заявляли о готовности изучить условия конкурса.

Согласно базе данных СПАРК, ООО «Швабе-Москва» является структурой государственной корпорации «Ростех». Непосредственный владелец — Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова, 92% которого принадлежит «дочке» «Ростеха» — АО «Швабе». Самый крупный подряд «Швабе-Москва» — поставка и монтаж медицинского оборудования стоимостью 770 млн руб., заказчиком выступал завод имени Яламова. С 2014 года компания получила шесть контрактов от ЦОДД на снижение очагов аварийности, улучшение управления дорожного движения и обустройство части улично-дорожной сети в Москве. Их общая стоимость составила 1,2 млрд руб. Кроме того, «Швабе-Москва» выступала подрядчиком по поставке и эксплуатации дорожных знаков с подсветкой.

На сайте холдинга «Швабе» говорится, что основные направления его деятельности — разработка и производство оптических и лазерных систем, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, наномеханики и другой высокотехнологичной продукции.

Сервисный контракт связан с большими затратами, выполнить такие условия могут только крупные структуры, говорит завкафедрой транспортной телематики МАДИ Владимир Власов. «В таких контрактах всегда прописываются жесткие требования по срокам реагирования на неполадки, устранения замечаний. Крупные структуры обычно хорошо решают такие проблемы, — заметил Власов. — Однако небольшие, узкоспециализированные предприятия обладают лучшей компетенцией в отдельных областях. Если их не будут привлекать в качестве субподрядчика, то качество работы транспортной системы пострадает».

РБК направил запрос в «Ростех».

Автор: София Сарджвеладзе.
При участии: Полина Звездина.
Теги: ЦОДД , Москва , «Ростех»
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