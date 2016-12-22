В Германии 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом
Общество, 11:37
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В Германии 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом
Пассажирский автобус компании Flixbus перевернулся на трассе A19 (Росток — Берлин), в результате чего пострадали по меньшей мере 16 человек, сообщает Bild.
Издание отмечает, что автобус, подъезжая к Ростоку, сперва съехал с дороги, а затем опрокинулся в кювет. По данным полиции, шесть человек получили серьезные ранения, еще 10 отделались легкими травмами. Одного из пассажиров зажало в автобусе, ему удалось выбраться только благодаря помощи спасателей.
Местные власти сообщили, что в автобусе находились 55 пассажиров. О состоянии водителя пока информации не поступало.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и несколько пожарных расчетов. К месту ДТП прилетели три спасательных вертолета.