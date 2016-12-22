В Германии 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом

Пассажирский автобус компании Flixbus перевернулся на трассе A19 (Росток — Берлин), в результате чего пострадали по меньшей мере 16 человек, сообщает Bild.

Издание отмечает, что автобус, подъезжая к Ростоку, сперва съехал с дороги, а затем опрокинулся в кювет.​ По данным полиции, шесть человек получили серьезные ранения, еще 10 отделались легкими травмами. Одного из пассажиров зажало в автобусе, ему удалось выбраться только благодаря помощи спасателей.

Местные власти сообщили, что в автобусе находились 55 пассажиров. О состоянии водителя пока информации не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и несколько пожарных расчетов. К месту ДТП прилетели три спасательных вертолета.