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В Германии 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом
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В Германии 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом
Общество, 11:37
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В Германии 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом

Пассажирский автобус компании Flixbus перевернулся на трассе A19 (Росток — Берлин), в результате чего пострадали по меньшей мере 16 человек, сообщает Bild.

Издание отмечает, что автобус, подъезжая к Ростоку, сперва съехал с дороги, а затем опрокинулся в кювет.​ По данным полиции, шесть человек получили серьезные ранения, еще 10 отделались легкими травмами. Одного из пассажиров зажало в автобусе, ему удалось выбраться только благодаря помощи спасателей.

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Местные власти сообщили, что в автобусе находились 55 пассажиров. О состоянии водителя пока информации не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и несколько пожарных расчетов. К месту ДТП прилетели три спасательных вертолета.

Теги: Автобус , ДТП , пострадавшие , Германия
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