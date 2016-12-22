Пентагон за год потратил $34 млн на интерьер самолетов Трампа

Министерство обороны США потратило $34 млн на обновление «роскошного» интерьера двух самолетов администрации президента США Дональда Трампа, на которых периодически летают вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Майк Помпео, первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп, а также сам американский лидер, сообщает портал Defense One, ссылаясь на документы Пентагона.
Согласно опубликованным на сайте Минобороны США документам, 14 августа американские Военно-воздушные силы (ВВС) заключили контракт с компанией Boeing на более чем $16 млн. По условиям контракта, авиационная корпорация обновит элементы интерьера обоих президентских самолетов Boeing 747 (военное обозначение — VC-25A). Кроме того, Boeing покрасит самолеты, проведет капитальную уборку салона, уложит новое ковровое покрытие и заменит сидения.
Как отмечает портал, в последних пяти бюджетных заявках, поступивших от ВВС, не фигурировали средства на обновление президентских самолетов. Также Defense One сообщает, что летом прошлого года Пентагон потратил $18 млн на новый интерьер запасного борта президента.
В середине июля Министерство обороны США договорилось с Boeing о приобретении двух самолетов для президента США, стоимость контракта составила $3,9 млрд. В договоре прописано, что самолеты должны быть поставлены до декабря 2024 года. Как писала газета The Wall Street Journal, находящиеся сейчас в эксплуатации два президентских самолета Boeing-747 Air Force One (борт номер один) нуждаются в замене, их обслуживание обходится слишком дорого. Решение о покупке новых самолетов было принято еще при предыдущем американском президенте Бараке Обаме.