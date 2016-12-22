СК завел четыре уголовных дела после обстрела мирных жителей в Донбассе
Украинский кризис, 16:37
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СК завел четыре уголовных дела после обстрела мирных жителей в Донбассе
Следственный комитет (СК) России возбудил четыре уголовных дела после обстрела украинскими силовиками мирных жителей в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.
Дела завели по ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Следствие установило, что 20 июня военнослужащие Вооруженных сил и Нацгвардии Украины провели артиллерийский обстрел западной части Горловки, 21 июня — села Коминтерново Новоазовского района Донецкой области, 23 июня — города Докучаевска и 24 июня — села Саханка Новоазовского района. В результате обстрелов были ранены трое мужчин и пожилая женщина.СКР 18 июня также завел пять уголовных дел по фактам обстрелов в Донбассе, при которых пострадали 10 человек. Так, по версии следствия, украинские военные 7 и 8 июня обстреляли село Саханка, поселок Зайцево и Горловку, 9 июня — село Васильевка, 11 и 12 июня — Куйбышевский район Донецка и Докучаевск. В действиях украинских военных в СК увидели применение запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК России).