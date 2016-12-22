Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании «Якутия», выполнявший перелет из Якутска в поселок Чокурдах, расположенный в Аллаиховском районе Якутии, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Самолет благополучно сел в 12:24 (06:24 мск) в штатном режиме, пострадавших нет», — заявили в авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что для выяснения причин поломки создана специальная комиссия. При этом пассажиры этого рейса вылетят в пункт назначения другим бортом. Пока о дате и времени вылета не сообщается.

Накануне Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Манилы, у самолета при посадке отвалился двигатель.