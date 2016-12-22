В Запорожье испытали первый украинский вертолет «Надія»

Первый гражданский транспортный вертолет МСБ-2 «Надія» совершил свой дебютный полет 16 апреля. Его производитель АО «Мотор Сич» планирует завершить сертификацию аппарата до конца года

Вертолет МСБ-2 «Надія» (Фото: Радіо Свобода Україна / YouTube)

Испытания первого украинского вертолета МСБ-2 «Надія» («Надежда») прошли в Запорожье 16 апреля, сообщает его производитель АО «Мотор Сич».

«Мы к этому событию шли 10 лет. Я вам обещал, что в Запорожье будет поднят украинский вертолет», — сказал генеральный конструктор предприятия Вячеслав Богуслаев.

Он также отметил, что для испытания нового вертолета был построен специальный вертодром. «Нужно было сертифицировать площадку, мы сделали это на днях и получили сертификат», — отметил он.

Видео: www.motorsich.ru

Вертолет МСБ-2 «Надія» — гражданский транспортно-пассажирский вертолет, представляет собой модернизированную версию советского вертолета Ми-2. Он на 70% состоит из композита, кроме того, из салона убрали расходный бак, поясняется на сайте производителя.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», создатели первого украинского вертолета после демонстрационного полета рассказали, что их детище оснащено современными двигателями АИ-450М-П, а также обладает уникальной авионикой. Дальность полета составляет около 1 тыс. км, грузоподъемность — более 1 т. В салоне вертолета могут разместиться семь пассажиров.

Композитные материалы, которые использовались при производстве вертолета, в совокупности с иными изменениями позволили уменьшить вес конструкции вертолета на 400 кг. «Это позволило увеличить его грузоподъемность и дальность полета», — рассказал агентству «Интерфакс — Украина» директор участвующей в проекте компании «АгроавиаДнипро» Александр Паникаревич.

Вертолет предназначен для патрулирования дорог, мониторинга трубопроводов и газопроводов, для использования подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, санавиации, Госпогранслужбы и для других целей.

В течение года аппарат будет проходить испытания.​ АО «Мотор Сич», которое специализируется на производстве авиационных двигателей и комплектующих, рассчитывает пройти сертификацию нового гражданского вертолета до конца 2018 года.