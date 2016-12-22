Госдеп объяснил санкции против Ирана желанием противостоять терроризму

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что санкции направлены на то, чтобы не позволить Тегерану финансировать терроризм. Об этом он заявил на брифинге, сообщается на сайте Госдепа.



Хук отметил, что таким образом Вашингтон хочет лишить Иран дохода, который потом идет к террористам. «В этом и цель максимального экономического давления», — сказал американский спецпредставитель. Он отметил, что США не ставят под собой цель посеять размолвки с другими странами. «Но если вы обратили внимание какие именно средства Иран предоставляет Асаду (президенту Сирии Баша Асаду, — прим.РБК) и шиитским боевикам, ливанской «Хезболле», то это миллиарды долларов. Мы должны сделать так, чтобы этот поток средств высох», — заметил Хук.

Спецпредставитель США также отметил, что Вашингтон хочет, чтобы нефтяной импорт в Иран «упал до нуля» к 4 ноября. Он пояснил, что американская сторона работает со странами, которые в индивидуальном порядке стали снижать объемы поставляемой нефти Тегерану. Кроме того, США хочет ввести санкции, в том числе в отношении иранского энергетического сектора, иностранных транзакций Центробанку Ирана со стороны международных финансовых институтов, рассказал Хук. «Соединенные Штаты, безусловно, надеются на полное соблюдение их [ограничений] всеми странами, потому что они рискуют попасть под вторичные санкции США, если продолжат выполнять эти операции», — рассказал он.

Госсекретарь Майк Помпео предоставил Тегерану 12 требований, выполнив, которые Иран «должен изменить свое поведение», напомнил Хук. Он добавил, что американский президент Дональд Трамп сказал, что он готов говорить с иранской стороной, но все зависит от ее действий.

Трамп 6 августа подписал указ, который возобновляет действие санкций против Ирана. Ограничения будут введены в два этапа. Первый уже начал действовать с 7 августа. Санкции касаются торговли иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, автомобилями и углем, а также вводят запрет на покупку Тегераном американских банковских векселей. Вторая волна начнет действовать с 5 ноября. Ограничения будут введены, в том числе в отношении работы портовых операторов, судоходства и судостроения, а также энергетики.