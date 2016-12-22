Семак ответил на слова Лукашенко о «ходящем на четвереньках» «Зените»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, футболисты которого одержали победу над минским «Динамо» со счетом 8:1 в матче квалификационного раунда Лиги Европы, сказал, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «ползающих на четвереньках игроках» стали дополнительным символом. Его слова передает «Чемпионат».



«Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках», — заметил Семак.



Лукашенко, 10 августа, комментируя победу «Динамо» над Зенитом в Минске со счетом 4:0, заявил, что «Зенит» был в таком состоянии, что «некоторые игроки уже на четвереньках ходили», передает агентство БелТа. Лукашенко похвалил «Динамо» и сказал, что, несмотря на жару, они забили четыре мяча. «Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами!», — заметил белорусский лидер.



Говоря о победе «Зенита», Семак поблагодарил за эти слова белорусского лидера и заметил, что «это всегда по-хорошему раззадоривает». Он отметил, что матч получился «фантастический», и футболисты «Зенита» для него «герои». «Тяжелая игра, но мы верили до последнего. Такое возможно тогда, когда ты веришь», — заметил тренер.



Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся в четверг, 16 августа, в Санкт-Петербурге. Следующим соперником «Зенита» будет норвежская команда «Мольде». Исход этого матча определит клуб, который выйдет в групповой этап Лиги Европы.



Говоря о поражении, тренер «Динамо» Сергей Гуренко пошутил, что спонсор «Зенита» компания «Газпром» сыграла свою роль в этом матче. «Повторюсь, у «Зенита» был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных… и «Газпрома», — заметил он. По его словам, футболисты «Динамо» во втором тайме стали терять мяч и не смогли настроится после победы над «Зенитом» в Минске.