Появилось видео презентации нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

«Пятый канал» опубликовал видео выкатки дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, представленного на авиационном заводе имени С.П. Горбунова в Казани. На записи самолет демонстрируется с различных ракурсов, крупным планом показаны шасси и хвостовая часть самолета. Также видно, как тягач выкатывает самолет из ангара.

Видео: Пятый канал

Ту-22М3М является модернизированной версией дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, который может поражать наземные и морские цели с больших, средних и малых высот.

Как заявил гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, основной задачей нового самолета является борьба с авиационными корабельными группировками. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, новые самолеты начнут поступать на вооружение ВВС России с 2021 года.