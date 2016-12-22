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Появилось видео презентации нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М
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Появилось видео презентации нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М
Технологии и медиа, 16 авг, 22:55
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Появилось видео презентации нового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М

«Пятый канал» опубликовал видео выкатки дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, представленного на авиационном заводе имени С.П. Горбунова в Казани. На записи самолет демонстрируется с различных ракурсов, крупным планом показаны шасси и хвостовая часть самолета. Также видно, как тягач выкатывает самолет из ангара.

Видео: Пятый канал

Ту-22М3М является модернизированной версией дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, который может поражать наземные и морские цели с больших, средних и малых высот.

Как заявил гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, основной задачей нового самолета является борьба с авиационными корабельными группировками. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, новые самолеты начнут поступать на вооружение ВВС России с 2021 года.

Теги: бомбардировщик , Самолет , ВКС России
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