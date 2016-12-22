Новый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани

Ту-22М3М (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Дальний бомбардировщик Ту-22М3М впервые показали в Казани на территории Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова (входит в ПАО «Туполев»), сообщает ТАСС.

Это модернизированная версия дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, предназначенного для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.

По словам генерального директора ПАО «Туполев»​ Александра Конюхова, самолет оснащен новыми противокорабельными ракетами, а его основная задача — это борьба с авиационными корабельными группировками. «Это радикально и качественно улучшит возможности самолета, помимо рутинных задач, связанных с применением бомбового вооружения», — пояснил он.

После презентации Ту-22МЗМ будет передан для проведения наземных и летных испытаний. Поступать на вооружение ВВС России новые самолеты будут с 2021 года, рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. «Со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для параллельного начала работ по этой глубокой модернизации со сдачей самолетов с 2021 года», — сказал он.

Он подчеркнул, что Ту-22МЗМ только внешне похож на своего предшественника. ​«Внутри это принципиально другой самолет с совершенно другими системами, совершенно другими возможностями, силой и угрозой для потенциальных противников», — заявил он, обратив внимание также на длительный срок службы новых машин.

Бомбардировщики Ту-22МЗ регулярно применялись для нанесения ударов по позициям боевиков в Сирии. Ту-22МЗ взлетали с территории России, пролетали над территорией Ирана и Ирака и затем наносили групповой удар по террористам. «Эти многорежимные ракетоносцы отлично работают как поодиночке, так и в команде», — говорил ранее глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев.