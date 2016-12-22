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Адвокаты Януковича устроили потасовку с полицейскими в здании суда
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Адвокаты Януковича устроили потасовку с полицейскими в здании суда
Политика, 13:03
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Адвокаты Януковича устроили потасовку с полицейскими в здании суда

В ходе заседания в киевском Оболонском районном суде, на котором рассматривалось дело о госизмене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, между частными адвокатами экс-главы государства и полицейскими произошла потасовка, передает телеканал «112 Украина».

Прежде суд перешел к стадии прений, однако адвокаты Януковича выступили против этого решения. По их мнению, еще не были допрошены все свидетели стороны защиты. В знак протеста адвокаты покинули зал суда. Януковичу был назначен бесплатный госадвокат Юрий Рябовол, однако сам политик от его услуг отказался. Тем не менее судья Владислав Девятко это заявление Януковича отклонил.

Частный защитник политика Виталий Сердюк затем назвал привлечение к производству государственного адвоката «попыткой создать видимость состязательности» и выступил против его участия в суде. В деле, по его словам, — только пять адвокатов Януковича по договору от компании Aver Lex. Именно между ними и полицейскими произошел конфликт.

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Его причиной, по данным «112 Украина», послужило то, что сотрудники органов правопорядка и охрана зала отказались допускать частных защитников экс-президента на заседание. Адвокаты после этого попытались попасть туда силой. Сердюк, как указывает телеканал, пообещал подать заявление в полицию на действия сотрудников суда.

Тем не менее после непродолжительной потасовки платным адвокатам Януковича позволили пройти в зал, и заседание продолжилось.

Рассмотрение по существу дела о госизмене в отношении Януковича украинский суд начал в прошлом году. Сам экс-президент свою вину отрицает. Прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненное заключение.

Теги: Виктор Янукович , адвокат , Украина
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