Янукович подал иск о защите чести и достоинства против прокурора Луценко

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск против генерального прокурора Юрия Луценко в Печерский районный суд Киева по защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщается на сайте суда.
Как отмечается в сообщении, иск будет рассмотрен 13 сентября. Портал Lb.ua cо ссылкой на постановление суда отмечает, что Янукович подал заявление 23 июня. Что именно хочет оспорить бывший украинский лидер, не указывается.
На Украине против Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В том числе его обвиняют в узурпации власти и государственной измене. Сторона обвинения полагает, что он помогал России «для изменения границ страны и ведения агрессивной войны». Прокуратура требует для бывшего украинского президента пожизненного заключения.
Суд над Януковичем проходит заочно, так как бывший украинский лидер находится в России.
Как отмечает УНИАН, ранее британская юридическая фирма Joseph Hаge Aaronson LLP, которая представляет интересы Януковича, написала официальное письмо Луценко, в котором потребовала публичные извинения за заявления в адрес Януковича, которые генпрокурор озвучил 23 мая 2018 года во время заседании ООН. Тогда Луценко сказал, что Янукович и его окружение причастны к хищению $40 млрд.