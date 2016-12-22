В Москве свидетельства о рождении начали выдавать при выписке из роддомов

В Москве в 13 роддомах начали выдавать свидетельства о рождении при выписке. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.
Cвидетельства выписывает медицинский персонал при условии, если родители представили необходимый пакет документов и определились с именем ребенка.
Для того чтобы получить документ в родильном доме, мать должна написать заявление на бланке больницы, предоставить оригинал паспорта, свидетельство о заключении брака и медицинскую справку о рождении ребенка, которую также выдают в роддоме.
В настоящий момент такую услугу предоставляют 13 столичных роддомов, однако руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун подчеркнул, что сейчас ведется работа, чтобы в каждом родильном доме города выдавали соответствующий документ.