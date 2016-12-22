Рубль укрепился на открытии торгов на Московской бирже

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 16 августа опустился по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 74 коп. и составил 66,55 руб. Курс евро снизился на 20 коп., до 76,15 руб., свидетельствуют данные биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1%, до 2268,42 пункта. Индекс РТС увеличился на 1% и составил 1065,71 пункта.

США 8 августа анонсировали введение санкций против России после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, в причастности к которому Лондон обвиняют Москву. Россия все обвинения отрицает.

Первый пакет санкций должен быть введен 22 августа. Он предполагает запрет на поставку в Россию электроники двойного назначения и отказ в американских госкредитах. Санкции второго этапа будут введены в ноябре, если в течение трех месяцев Россия не предоставит гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит в страну международных инспекторов.



13 августа курс доллара к рублю достиг двухлетнего максимума, превысив отметку 68 руб., курс евро превышал 78 руб.