Число пострадавших от передозировки наркотиков за день в США превысило 70
Общество, 09:38
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Число пострадавших от передозировки наркотиков за день в США превысило 70
Число пострадавших от передозировки наркотиков в американском городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут) увеличилось до 76, сообщает NBC. По данным властей, большинство инцидентов произошло в парке в центре города возле Йельского университета. 71 пострадавший госпитализирован.
Врачи рассказали, что у пациентов наблюдается такие симптомы, как рвота и галлюцинации, проблемы с артериальным давлением и дыханием. Все инциденты зафиксированы в течение суток. Ранее сообщалось о 46 пострадавших.
В полиции заявили, что задержали подозреваемого в причастности к массовой передозировке — ранее судимого 37-летнего Феликса Мелендеза. По предварительной версии, все пострадавшие употребляли синтетическую марихуану, известную как вещество К2.