В Нью-Хейвене 46 человек за день пострадали от передозировки наркотиками

За ночь в американском городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут) от передозировки наркотиками пострадали 46 человек, власти города выпустили предупреждение об угрозе здоровью, заявила мэр Тони Харп, передает News 8.
По ее словам, Нью-Хейвен оказался на «передовой линии» в борьбе с угрозой, которую несет для людей распространение «уличных» наркотиков. В полиции города сообщили, что после массовых передозировок задержали одного подозреваемого. Им оказался 37-летний Феликс Мелендез, ранее осужденный и выпущенный досрочно, сообщает Fox News.
Волна передозировок в городе началась с парка Нью-Хейвен Грин, где пострадали по меньше мере 25 человек. В некоторых случаях приехавшие на вызов медики обнаруживали сразу нескольких пострадавших, заявил Рик Фонтана, глава городского департамента по борьбе с чрезвычайными ситуациями, уточняет CBS.
По его словам, звонки из парка начались в среду, 15 августа после 20:00 (1:00 мск 16 августа). Среди симптомов, которые были у пострадавших — галлюцинации, рвота, высокое давление, неглубокое дыхание. Некоторые из пострадавших от передозировки были в полусознательном или бессознательном состоянии. Фонтана добавил, что у двух человек были угрожающие жизни симптомы.
В службе пожарной охраны Нью-Хейвена заявили, что жертвы, вероятно, употребляли синтетическую марихуану, однако точно узнать вид наркотика можно будет только после проведения экспертизы.