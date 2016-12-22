Космонавты провели в открытом космосе на 1,5 часа дольше запланированного

Российские космонавты Олег Артемьев и Олег Прокопьев в ночь с 15 на 16 августа провели в открытом космосе 7 часов 46 минут, что более чем на полтора часа дольше изначальных планов, рассказал глава летно-космического центра ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Александр Калери, передает «Интерфакс»

Изначально планировалось, что их выход в открытый космос для выполнения различных работ на внешней поверхности МКС продлится 6 часов 10 минут. По словам Калери, задержка была вызвана сложной работой по прокладке кабелей. «Кабелей много, нужно перемещаться, и страховаться, и приводить их в порядок», — сказал он.

Из-за этого космонавтам пришлось в два раза сократить работы над экспериментом «Тест». Они должны были забрать с поверхности МКС несколько образцов микроорганизмов, которые в дальнейшем передадут ученым, изучающим влияние на них условий открытого космоса.

«Мы приняли решение по эксперименту «Тест» снимать не все образцы, а только самые ближние, потому что времени было уже недостаточно», — сказал А.Калери.

Он добавил, что согласно планам, это был послединй выход россиян в открытый космос в 2018 году. «Вопрос сейчас решается. В этом году нет, не планируется», — сказал Калери.

Ранее сообщалось, что выход Артемьева и Прокопьева в открытый космос отложили на 10 минут из-за того, что у них сломалась камера Go-Pro.