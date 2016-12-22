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«Роскосмос» рассказал про новый набор в отряд космонавтов
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«Роскосмос» рассказал про новый набор в отряд космонавтов
Общество, 18:04
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«Роскосмос» рассказал про новый набор в отряд космонавтов

«Роскосмос» в ближайшее время начнет новый отбор в отряд космонавтов, заявил руководитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина Павел Власов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы практически сразу инициируем новый набор в отряд космонавтов, который должен закончиться к 2020 году», — сказал он на церемонии представления новых членов отряда.

Госкорпорация представила восемь человек, которые по итогам полуторалетнего отбора пополнят отряд космонавтов. Отбор прошли Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев.

Всего в последнем этапе испытаний участвовали 13 человек. Власов уточнил, что изначально общее число заявок достигало 420, из них 87 — от женщин.

Как сообщает агентство, тренировки космонавтов начнутся ближе к октябрю, так как теперь им предстоит уволиться с предыдущей работы и переехать ближе к Звездному Городку.

Набор в российский отряд космонавтов был объявлен 14 марта 2017 года. Сообщалось, что прошедшие отбор будут участвовать в первых полетах нового корабля «Федерация», а также отправятся к Луне.

Принять участие в отборе мог любой россиянин в возрасте до 35 лет, имеющий высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, а также опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности.

Теги: «Роскосмос» , Отряд космонавтов
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