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Власти в Сирии заявили о готовности Пальмиры принять туристов 2019 году
Политика, 22:58
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Власти в Сирии заявили о готовности Пальмиры принять туристов 2019 году

Туристы смогут посещать сирийскую Пальмиру летом 2019 года, заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барази, передает ТАСС.

«Я предполагаю, что к лету 2019 года Пальмира будет полностью готова к приему туристов», — сказал он. Губернатор отметил, что у властей Сирии есть проект по восстановлению города. По словам Барази, свою помощь в данном вопросе предложили Россия, Италия, Польша, а также ЮНЕСКО.

Он добавил, что на данный момент в Пальмиру вернулись около 200 семей. «Люди волнуются, они опасаются возвращаться в Пальмиру, а также в Сухну из-за того, что они близко от Эт-Танфа — американской базы», — заявил Барази. Губернатор подчеркнул, что ситуация может измениться, когда будет уничтожена террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и Сирию покинут военные из США.

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В 2015 году боевики ИГ захватили Пальмиру и уничтожили многие находившиеся там памятники. В марте 2016 года сирийским войскам удалось отбить город. Однако в конце того года «Исламское государство» вновь заняло Пальмиру. В марте 2017 армия Сирии при поддержке Военно-космических сил России снова взяла город.

Теги: Пальмира , Сирия , туристы
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