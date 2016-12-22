На участке зеленой ветки московского метро приостановили движение

На участке Замоскворецкой линии московского метро нет движения поездов, сообщается в Twitter метрополитена.

Поезда не ходят от «Новокузнецкой» до «Орехово», в обратном направлении увеличены интервалы движения составов.

Ранее в метрополитене сообщили, что по техническим причинам увеличены интервалы движения поездов от «Новокузнецкой» до «Каширской».

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, причиной сбоя стало замыкание контактного рельса в районе станции метро «Коломенская». Однако, по словам собеседника агентства, ​пожарные не обнаружили признаков задымления и возгорания.

В 12:56 мск в метрополитене сообщили о восстановлении движения между «Новокузнецкой» и «Орехово».