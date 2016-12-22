Директор «Артека» пригласил спасенных из пещеры в Таиланде подростков

Директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак пригласил на отдых спасенных из пещеры в Таиланде подростков, сообщает «РИА Новости».



«Приглашение направлено, ответа мы еще получить не успели. Мы готовы принять детей в любое удобное для них время», — сказал Каспржак​. Он отметил, что центр работает круглосуточно, так что при положительном решении детей и их родителей они смогут приехать в Крым в любую удобную для них смену.

Подростковая футбольная команда «Дикие кабаны» в составе 12 человек и их тренер пропали в пещере Кхао-Луанг в заповеднике «Понг Пха» 23 июня. Из-за сильных дождей вход в пещеру затопило, поэтому они не смогли выбраться. Поисково-спасательная операция продолжалась две недели. Пострадавшие находились в воздушном кармане пещеры. Всех их смогли вывести наружу 10 июля. Во время операции по спасению погиб дайвер, старший сержант запаса войск спецназначения Военно-морских сил Таиланда Саман Кунан. Король Маха Ватчиралонгкон (Рама X) посмертно наградил его орденом Белого слона и присвоил звание капитана третьего ранга.

