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Чистая прибыль En+ увеличилась почти вдвое на фоне санкций
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Чистая прибыль En+ увеличилась почти вдвое на фоне санкций
Бизнес, 16:46
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Чистая прибыль En+ увеличилась почти вдвое на фоне санкций

Группа компаний En+ Group, входящая в холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски, увеличила чистую прибыль в 1,9 раза, до $1,04 млрд за первое полугодие 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с прошлым годом. Об этом говоритcя в отчете на сайте компании.

Выручка компании за полугодие выросла на 5,1%, до $6,14 млрд, скорректированный показатель EBITDA увеличился на 11,8%, до $1,69 млрд, скорректированная маржа EBITDA выросла с 26 до 28%.

Чистый долг En+ Group практически не изменился с прошлого года и составил $12,1 млрд.

Министерство финансов США 6 апреля ввело санкции против 26 физических и 15 юридических лиц. Среди них оказался российский предприниматель Олег Дерипаска, и его компании «Базовый элемент», En+ Group и UC Rusal. Впоследствии в ведомстве отметили, что могут снять санкции, если Дерипаска откажется от контроля над компаниями.

В мае Олег Дерипаска покинул совет директоров En+.

Теги: En+ , прибыль
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